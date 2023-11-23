Украинские депутаты начнут зарабатывать больше в 2024 году: что изменится

Верховной Раде предлагали заморозить выплаты на уровне 2023 года, однако большинству депутатов не понравилась такая идея.

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В 2024 году у народных депутатов вырастут зарплаты, поскольку их выплаты привязаны к прожиточному минимуму. Об этом сказала в интервью изданию "РБК-Украина" глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

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Она рассказала, что подавала правку, в которой предлагалось заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года.

"Потому что это справедливо, и, соответственно, не пришлось бы увеличивать фонд оплаты труда нардепов. Это программа, которая называется "осуществление законотворческой деятельности Верховной рады", – сказала она.

По ее словам, парламентарии отклонили это предложение. Причина: "нардепы живут за зарплаты".

"Причем во всех партиях, кроме ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату и у них нет финансовой подушки безопасности", — пояснила она.

Сколько зарабатывают народные депутаты

В мае текущего года издание "Апостроф" сообщало, председатель парламента Руслан Стефанчук зарабатывает более 32 тысяч гривен. А зарплаты народных избранников отличаются. Например, депутат Александр Корниенко ежемесячно получает 30 866 гривен, Елены Кондратюк – 29 524 гривен.

Выплаты остальных нардепов, по данным издания, находятся на уровне 26 840 гривен.

Каким будет прожиточный минимум в 2024 году

В госбюджете на следующий год предусмотрено, что прожиточный минимум составит 2 920 гривен (сейчас 2 684). После повышения изменятся следующий выплаты:

минимальные пенсии будут на уровне 2 361 гривен;

максимальная пенсия – 23 610 гривен;

доплата за стаж – 23,6 гривны за каждый год сверхурочного стажа.

Кроме того, увеличение прожиточного минимума повлияет на размер других надбавок, в том числе доплаты за особые заслуги и ветеранам войны.

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К слову, Фокус рассказывал о том, что на Банковой решили засекретить зарплату президента Владимира Зеленского и его советников до конца войны. Также напомним, что глава правления Лиги банков Украины Елена Коробкова рассказывала, что уровень реальных зарплат украинцев вернулся к показателю начала 2022 года.