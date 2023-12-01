Новий рекорд у Раді: нардеп Єфімов склав депутатський мандат

За словами депутата Ярослава Железняка, після відходу мажоритарника Максима Єфімова в парламенті залишається рекордно низька кількість законодавців.

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Мажоритарний депутат Верховної Ради України Максим Єфімов склав свої повноваження. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

З його слів, тепер буде встановлено новий "рекорд" за чисельністю депутатів у парламенті.

"Мажоритарник із Краматорська Максим Єфімов склав мандат. Виходить, у нас буде знову рекорд: 402 депутати залишаться в парламенті", — зазначається в повідомленні.

Що відомо про Максима Єфімова?

Максим Єфімов — український політик і промисловець, народний депутат України VIII, IX скликань, голова депутатської групи "Відновлення України" і, до всього іншого, віцепрезидент Української асоціації футболу.

Уперше обрався до парламенту 2014 року в окрузі №48 (Краматорськ, Донецька область) як самовисуванець.

У 2019 році обрався в Раду як безпартійний самовисуванець за тим самим округом. З 6 грудня 2019 року він перебуває в депутатській групі "Довіра", яка з'явилася в травні 2022-го і до якої увійшла частина нардепів від колишньої фракції "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ).

Нагадаємо, що у Верховній Раді погодилися не проводити вибори до кінця війни, однак таку ідею підтримали не всі. Депутатська група у складі 17 народних обранців була проти.

Також повідомлялося, що нардепа Сергія Лабазюка заарештували на 2 місяці. ВАКС застосував до парламентарія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців — до 21 січня. Пізніше нардеп Сергій Лабазюк вийшов під заставу.

У 2024 році зростуть зарплати народних депутатів через те, що їхні оклади прив'язані до прожиткового мінімуму. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Вона також додала, що подавала правку, в якій пропонувалося заморозити всі виплати депутатам на рівні 2023 року.