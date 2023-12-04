Новый рекорд в Раде: народный депутат Шпенов сложил свои полномочия, детали

По информации главы парламента Руслана Стефанчука, заявление об отставке депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

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Еще один народный депутат Украины подал в Верховную Раду заявление о сложении полномочий. Теперь их количество 401 человек. Об этом сообщил глава украинского парламента Руслан Стефанчук на своей странице в социальной сети Facebook 4 декабря.

Отмечается, что речь идет про нардепа Дмитрия Шпенова. Он принял решение досрочно сложить свои депутатские полномочия.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины. Соответствующее заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Руслан Стефанчук.

Также это подтвердил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он отметил, что всего в Верховной Раде теперь остается 401 депутат.

Стоит отметить, что Конституционный состав Верховной Рады — 450 народных депутатов и нынешнее количество считается рекордно низким.

Народный депутат Дмитрий Шпенов решил сложить полномочия Фото: Скриншот

С чем связано решение Дмитрия Шпенова — неизвестно. На момент публикации материала он никак не прокомментировал это.

Дмитрий Шпенов: что известно

По данным "Рух ЧЕСНО", Дмитрий Шпенов был избран депутатом в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу (Днепропетровская область) еще в 2019 году.

Кроме того, в июне 2022 года он был одним из 6 народных депутатов, которые проголосовали против принятия Стамбульской конвенции.

Народный депутат Дмитрий Шпенов решил сложить полномочия Фото: Facebook

Напомним, что в Верховной Раде согласились не проводить выборы до конца войны, однако такую идею поддержали не все. Депутатская группа в составе 17 народных избранников была против.