"Продолжим работу": Маркарова отреагировала на провал голосования в Сенате за помощь Украине

То, что во время голосования в Сенате США помощь Украине не поддержат, было прогнозируемым. Маркарова отмечает, что теперь нужно дождаться Рождества.

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Законопроект о пакете международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который провалился в американском Сенате, могут вынести на повторное голосование. Об этом заявила госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

Результаты голосования сенаторов, по ее словам, были ожидаемыми. То, что Сенат не поддержал прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи не лишает возможности повторного внесения его на голосование в ближайшее время.

"Как мы и прогнозировали, Сенат не поддержал прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи. Сегодня 51 сенатор (49 республиканцев, 1 независимый (Б.Сандерс) и 1 демократ (лидер демократов Ч.Шумер, который голосовал последним, когда результат был понятен) проголосовали против прекращения дебатов по законопроекту о пакете международной помощи, обнародованный накануне, который включал Украину, Израиль, Тайвань и государства индо-тихоокеанского региона", — написала Маркарова.

Как она пояснила, при необходимых для принятия решения 60 голосах, о начале работы по законопроекту проголосовали 49 сенаторов (47 демократов и 2 независимых).

Однако не лишает возможности повторного внесения законопроекта голосования в ближайшее время.

Маркарова сообщила, что представители Республиканской партии заранее анонсировали негативное голосование по международной помощи.

Они и ранее заявляли, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США, то есть изменений в миграционной политике.

Что провал голосования в Сенате значит для Украины

Маркарова отметила, что во время всех встреч сенаторы уверяли украинских представителей в том, что голосование, которое состоялось 7 декабря, — не означает голосование против Украины.

"Внутриполитические события, которые происходят в Конгрессе США, не будут иметь влияния на продолжение поддержки нашего государства, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке. Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч на днях, надеемся что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год", — добавила она.

Напомним, ранее на провал голосования в Сенате отреагировал президент США Джо Байден. Он сказал, что республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины.

Напомним, 6 декабря законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине в сфере безопасности, был заблокирован в Сенате США.

5 декабря, народный депутат Александра Устинова предположила, что Сенат США провалит голосование за пакет помощи Украине, поскольку демократы исключили из законопроекта пункт об укреплении границ США, который является принципиальным для республиканцев.