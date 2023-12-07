"Продовжимо роботу": Маркарова відреагувала на провал голосування у Сенаті за допомогу Україні

Те, що під час голосування в Сенаті США допомогу Україні не підтримають, було прогнозованим. Маркарова зазначає, що тепер потрібно дочекатися Різдва.

Related video

Законопроєкт про пакет міжнародної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, який провалився в американському Сенаті, можуть винести на повторне голосування. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова у Facebook.

Результати голосування сенаторів, за її словами, були очікуваними. Те, що Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги не позбавляє можливості повторного внесення його на голосування найближчим часом.

"Як ми і прогнозували Сенат не підтримав припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги. Сьогодні 51 сенатор (49 республіканців, 1 незалежний (Б.Сандерс) та 1 демократ (лідер демократів Ч.Шумер, який голосував останнім, коли результат був зрозумілий) проголосували проти припинення дебатів по законопроєкту про пакет міжнародної допомоги, оприлюднений напередодні, який включав Україну, Ізраїль, Тайвань та держави індо-тихоокеанського регіону", — написала Маркарова.

Як вона пояснила, за необхідних для ухвалення рішення 60 голосах, про початок роботи щодо законопроєкту проголосували 49 сенаторів (47 демократів та 2 незалежних).

Проте не позбавляє можливості повторного внесення законопроєкту голосування найближчим часом.

Маркарова повідомила, що представники Республіканської партії наперед анонсували негативне голосування по міжнародній допомозі.

Вони і раніше заявляли, що не можуть підтримати законопроєкт, в якому не буде питання південного кордону США, тобто змін в міграційній політиці.

Що провал голосування у Сенаті значить для України

Маркарова зазначила, що під час всіх зустрічей сенатори запевняли українських представників у тому, що голосування, яке відбулося 7 грудня, — не означає голосування проти України.

"Внутрішньополітичні події, які відбуваються в Конгресі США, не матимуть впливу на продовження підтримки нашої держави, яку буде продовжено завдяки двопартійний підтримці. Тому ми продовжуємо активну роботу з нашими колегами і на основі дуже продуктивних зустрічей цими днями, сподіваємося що ще до Різдва Конгрес підтримає узгоджений пакет, в якому буде оборонна, бюджетна, гуманітарна та енергетична допомога для України на 2024 рік", — додала вона.

Нагадаємо, раніше на провал голосування у Сенаті відреагував президент США Джо Байден. Він сказав, що республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України.

Нагадаємо, 6 грудня законопроєкт, що передбачає виділення коштів на безпекову допомогу Україні, було заблоковано в Сенаті США.

5 грудня, народна депутатка Олександра Устінова припустила, що Сенат США провалить голосування за пакет допомоги Україні, оскільки демократи прибрали із законопроєкту пункт про зміцнення кордонів США, який є принциповим для республіканців.