В Раде хотят ввести проверки депутатов, министров и судей на полиграфе: что будут спрашивать

Народный депутат из "слуг народа" в рамках проверок предлагает спрашивать у политиков и чиновников, в частности, работают ли они на ФСБ и ГРУ России.

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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, в котором предлагают проводить проверки на детекторе лжи ряда государственных чиновников. Если кандидаты на определенную должность будут отказываться от такой проверки, то их не будут назначать. О деталях нового предложения, которое подал народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский, говорится на портале украинского парламента.

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Вениславский зарегистрировал законопроект № 10322 от 7 декабря 2023 года. В тексте документа указывается, что проверка будет проводиться с помощью "безвредного для здоровья устройства" — полиграфа.

Вопросы, по которым проведут проверку, будут касаться возможной работы в пользу врага: работает ли на спецслужбы РФ, имеет ли российский паспорт, контактировал ли с предателями, передавал ли врагу важную информацию и тому подобное.

На какие вопросы будут отвечать судьи, силовики и министры Фото: Скриншот

Проверка будет касаться ряда должностных лиц. Среди них — народные депутаты, руководитель Офиса президента и его заместители, глава Офиса генпрокурора, главы силовых, оборонных, антикоррупционных ведомств (СБУ, ГУР, Минобороны, НАБУ, ГБР, БЭБ и т.д.), а также судьи. В списке лиц для проверки на полиграфе не указывается президент.

Кого будут проверять на полиграфе относительно сотрудничества с РФ Фото: Скриншот

После того как законопроект зарегистрирован в Раде, его должны рассмотреть профильные комитеты и только после этого, если не будет возражений, его подадут на голосование нардепам.

Отметим, в украинском законодательстве используется проверка на полиграфе. Эта процедура официально называется "психофизиологическим исследованием с применением технических средств фиксации реакций человека". Ее проходят во время проверки на добропорядочность работники (рядовые и руководители) НАБУ, САП, БЭБ, СБУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, МВД, Минобороны, ВСУ и тому подобное.

Тем временем народные избранники также работают над еще одним законопроектом, который касается изменений в системе мобилизации. Среди новаций, которые могут проголосовать — демобилизации в связи с состоянием здоровья и вопрос отсрочки для граждан, получающих второе и третье высшее образование.

В то же время есть ряд других предложений для совершенствования призыва в ряды ВСУ. В частности, одна из нардепов предлагает разрешить добровольцам выбирать подразделения для службы и даже военно-учетную специальность.