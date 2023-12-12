У Раді хочуть запровадити перевірки депутатів, міністрів і суддів на поліграфі: що питатимуть

Народний депутат зі "слуг народу" в межах перевірок пропонує запитувати в політиків і посадовців, зокрема, чи працюють вони на ФСБ та ГРУ Росії.

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують проводити перевірки на детекторі брехні низки державних посадовців. Якщо кандидати на певну посаду відмовлятимуться від такої перевірки, то їх не призначатимуть. Про деталі нової пропозиції, яку подав народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський, ідеться на порталі українського парламенту.

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Веніславський зареєстрував законопроєкт №10322 від 7 грудня 2023 року. У тексті документа вказується, що перевірку проводитимуть за допомогою "нешкідливого для здоров'я пристрою" — поліграфа.

Питання, щодо яких буде проводитися перевірка, стосуватимуться можливої роботи на користь ворога: чи працює на спецслужби РФ, чи має російський паспорт, чи контактував зі зрадниками, чи передавав ворогу важливу інформацію тощо.

На які питання відповідатимуть судді, силовики та міністри Фото: Скриншот

Перевірка стосуватиметься низки посадовців. Серед них — народні депутати, керівник Офісу президента і його заступники, очільник Офісу генпрокурора, голови силових, оборонних, антикорупційних відомств (СБУ, ГУР, Міноборони, НАБУ, ДБР, БЕБ тощо), а також судді. У списку осіб для перевірки на поліграфі не вказується президент.

Кого перевірятимуть на поліграфі щодо співпраці з РФ Фото: Скриншот

Після того, як законопроєкт зареєстрований у Раді, його мають розглянути профільні комітети, і тільки після цього, якщо не буде заперечень, його подадуть на голосування нардепам.

Зазначимо, в українському законодавстві використовується перевірка на поліграфі. Ця процедура офіційно називається "психофізіологічним дослідженням із застосуванням технічних засобів фіксації реакцій людини". Її проходять під час перевірки на доброчесність працівники (рядові та керівники) НАБУ, САП, БЕБ, СБУ, Національної поліції, Національної гвардії, МВС, Міноборони, ЗСУ тощо.

Народні обранці також працюють над ще одним законопроєктом, який стосується змін у системі мобілізації. Серед новацій, за які можуть проголосувати, — демобілізації у зв'язку зі станом здоров'я та питання відстрочки для громадян, які отримують другу та третю вищу освіту.

Водночас є низка інших пропозицій для вдосконалення призову до лав ЗСУ. Зокрема, одна з нардепів пропонує дозволити добровольцям обирати підрозділи для служби та навіть військово-облікову спеціальність.