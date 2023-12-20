Вместо Вениславского: Зеленский назначил своего представителя в Раде

Новым представителем главы государства в Верховной Раде, как говорится в указе президента, станет Галина Михайлюк.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря 2023 года, назначил своего нового представителя в Верховной Раде, выбрав на эту должность народную депутатку Галину Михайлюк. Об этом стало известно из указа №823, опубликованного на сайте Офиса президента.

"Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (с согласия)", — говорится в документе.

Указ датирован сегодняшним днем, 20 декабря 2023 года.

Что известно о Галине Михайлюк

Галина Михайлюк родилась в 1987 году в столице Украины, в Киеве. Завершила обучение по специальности "Банковское дело" в Одесском государственном экономическом университете, а также успешно прошла аспирантуру на кафедре гражданского права в Национальном университете "Одесская юридическая академия". Она также получила образование в области международного корпоративного и коммерческого права в Университете Йорка, Великобритания.

Михайлюк была выбрана народным депутатом от партии "Слуга народа" под номером 47 в партийном списке. С начала 2019 года она занимает должность заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Увольнение Вениславкого: что известно

Народный депутат Федор Вениславский был уволен с должности представителя президента в Верховной Раде. Указ об увольнении был подписан президентом Владимиром Зеленским 7 декабря 2023 года. Вениславский занимал эту должность с 2019 года. Он является членом фракции "Слуга народа".

Напомним, 5 декабря Вениславский заявил, что нынешнее законодательство Украины не предусматривает возможности уволиться в запас военнослужащим срочной службы во время военного положения.

Также он сообщил, что в Верховной Раде обсуждают вопрос возможности вручения повесток через электронную почту и заказным письмом.