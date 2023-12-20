Замість Веніславського: Зеленський призначив свого представника в Раді

Новим представником глави держави у Верховній Раді, як ідеться в указі президента, стане Галина Михайлюк.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня 2023 року, призначив свого нового представника у Верховній Раді, обравши на цю посаду народну депутатку Галину Михайлюк. Про це стало відомо з указу №823, опублікованого на сайті Офісу президента.

"Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді України (за згодою)", — йдеться в документі.

Указ датовано сьогоднішнім днем, 20 грудня 2023 року.

Що відомо про Галину Михайлюк

Галина Михайлюк народилася 1987 року в столиці України, в Києві. Завершила навчання за спеціальністю "Банківська справа" в Одеському державному економічному університеті, а також успішно пройшла аспірантуру на кафедрі цивільного права в Національному університеті "Одеська юридична академія". Вона також здобула освіту в галузі міжнародного корпоративного та комерційного права в Університеті Йорка, Велика Британія.

Михайлюк була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" під номером 47 у партійному списку. З початку 2019 року вона обіймає посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Звільнення Веніславського: що відомо

Народного депутата Федора Веніславського було звільнено з посади представника президента у Верховній Раді. Указ про звільнення був підписаний президентом Володимиром Зеленським 7 грудня 2023 року. Веніславський обіймав цю посаду з 2019 року. Він є членом фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, 5 грудня Веніславський заявив, що нинішнє законодавство України не передбачає можливості звільнитися в запас військовослужбовцям строкової служби під час воєнного стану.

Також він повідомив, що у Верховній Раді обговорюють питання можливості вручення повісток через електронну пошту та рекомендованим листом.