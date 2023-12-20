Против России: США создают новый военный пакт со странами Северной Европы, — Bild

По мнению аналитиков, в Европе растет беспокойство, что помощь Вашингтона может ослабнуть, если в 2024 году в Белый дом вернется Дональд Трамп.

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США расширяют свое влияние в Европе и создают новый военный пакт против возможной агрессии России. Об этом пишет немецкий Bild.

Однако, как отмечает обозреватель издания, без США альянс НАТО не был бы достаточно сильным, чтобы защитить себя от российских войск и планов президента РФ Владимира Путина.

Страны Северной Европы осознают, что для защиты им нужна поддержка. Именно поэтому в понедельник, 18 декабря, Финляндия подписала с США соглашение о размещении в стране американских сил. ВС США получат доступ к 15 финским военным базам.

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Затем Дания объявила об аналогичном соглашении с Вашингтоном. Ранее, 12 декабря, такой договор подписала Швеция. За заключенными договорами внимательно следят и в правительстве Германии.

Одновременно в Европе растет беспокойство, что помощь США может ослабнуть, если в 2024 году в Белый дом вернется Дональд Трамп.

"В краткосрочной перспективе мы зависим от поддержки США как в перевооружении бундесвера, так и в том, что касается Украины. Потому что у нас нет достаточных производственных мощностей", — сказал изданию Маркус Фабер, военный эксперт партии СвДП, входящей в правящую в ФРГ коалицию.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в том, что альянс якобы создает конфликт, несмотря на нежелание Москвы портить отношения.

Постоянный представитель России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина потеряла свой шанс подписать "выгодное мирное соглашение". По его словам, теперь такое соглашение возможно только в случае капитуляции Киева.