Китайская делегация решила не встречаться с Зеленским в Давосе, — СМИ

Китай отказался, как отметил другой высокопоставленный чиновник США, от любых собраний после того, как РФ призвала его прекратить дипломатические встречи с Украиной.

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Представители Украины планировали встречу президента Владимира Зеленского в Давосе премьером КНР Ли Цяном, но Китай отклонил предложение. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Чиновник, как отмечает издание, назвал это "неприятным сюрпризом" для Киева. По его словам, украинские лидеры не скрывали своего желания встретиться с китайскими чиновниками.

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Решение китайской делегации не встречаться с украинцами оказалось преднамеренным, а не результатом проблемы с расписанием. Один высокопоставленный чиновник США объяснил, что Пекин решил отклонить просьбу Киева о встрече в определенный момент.

Китай отказался, как отметил другой высокопоставленный чиновник США, от любых собраний после того, как РФ призвала его прекратить дипломатические встречи с Украиной. Обоим чиновникам, как и другим, упомянутым в сообщении, была предоставлена анонимность.

При этом представитель Украины в комментарии изданию отрицает, что была просьба о встрече с представителями КНР.

Китайские чиновники не ответили на запрос о комментарии.

Форум в Давосе и значение для Украины

В понедельник, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию с рабочим визитом. Он встретился с Йенсом Столтенбергом, генсеком НАТО. Они обсудили ситуацию на поле боя в Украине, дальнейшее усиление системы противовоздушной обороны, соответствующие оборонные потребности государства, подготовку следующего саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне, работу с партнерами над двусторонними договорами по безопасности согласно декларации G7.

Владимир Зеленский также встретился с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии. Они договорились о скрининге законодательства Украины.

Напомним, 17 января Владимир Зеленский объяснил, что ждет военнообязанных мужчин в Украине. Президент считает, что в отличие от России, где Кремль отправляет своих граждан на "мясные штурмы", Украина уважает права человека.