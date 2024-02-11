По принципу взаимности: Москва разорвала договор аренды земли с украинским посольством, — МИД РФ

В 2023 году Киевский горсовет разорвал аналогичный договор с РФ. Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что враждебные шаги со стороны Украины не останутся без адекватного ответа России.

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Департамент городского имущества Москвы по инициативе МИД РФ расторг договоры аренды земельного участка, предоставленную под размещение посольства Украины в российской столице. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Столичный департамент принял решение разорвать договор аренды, хотя само посольство не функционирует с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В комментарии было сказано, что решение было принято по принципу взаимности, поскольку в апреле 2023 года аналогичные шаги предпринял Киевский горсовет, когда разорвал договор аренды на землю, где располагался комплекс зданий посольства России в Украине. При этом РФ в 1998 году арендовала это земельный участок на 49 лет за символическую плату — 49 грн.

"Департаментом городского имущества города Москвы было также принято решение прекратить договоры аренды на земельные участки, предоставленные под размещение посольства Украины", — отметила представитель МИД Мария Захарова.

При этом она добавила, что любые подобные враждебные шаги украинских властей "не останутся без адекватного ответа России".

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Напомним, после разрыва дипломатических отношений с РФ украинским властям предложили создать в здании посольства РФ в Киеве уникальный музей, который расскажет правдивую историю об этом государстве.