В здании посольства РФ в Киеве хотят открыть уникальный "Музей Московии"

Историк Александр Алферов считает: такой музей может стать платформой для борьбы с мифами и расскажет правдивую историю о Российской Федерации. "Давайте миру откроем глаза на РФ (Московию). В конце концов, вскоре эта страна распадется", — предлагает историк.

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Украинским властям предложили создать в здании посольства РФ в Киеве уникальный музей, который расскажет правдивую историю об этом государстве. Как написал в Facebook кандидат наук Александр Алферов, в этом здании следует создать так называемый "Музей Московии".

"Место ценное само по себе. Там следует сделать Музей. Но не музей оккупации, не Освободительной борьбы или филиал какого-либо другого музея. По моему мнению, там следует сделать Музей РФ (Московии). Создать единственный во всем мире музей, в котором будет правдивая история этого государства", — предложил Алферов.

По его словам, стоит подумать о создании "крутого" интерактивного музея, который расскажет на разных языках своим посетителям с возможностью онлайн-посещения реальную историю Российского государства. По мнению Алферова, это необходимо для того, чтобы развенчать исторические мифы об РФ.

"Музей, как научная платформа для борьбы с мифами. Давайте миру откроем глаза на РФ (Московию). В конце концов, вскоре эта страна распадется", — добавил историк.

Алферов также внес более конкретные предложения по обустройству музея — в частности он считает, что можно создать отдельные залы, посвященные такой тематике:

коренные финно-угорские народы (кто они такие, покоренные Русью "русские люди", как периферия Руси);

коренная культура, религия, быт (здесь и о принятии христианства в XII-XVI веках, и о прекрасной лубочной культуре);

Золотая Орда и участие в ней Московского улуса;

становление Московского царства, завоевание Новгорода, Смоленска, Пскова и кража названия "Россия";

тоталитарная система Московии (крепостничество, расстрелы, заключения) и т.д.

Напомним, Киевский совет расторг договор аренды помещений с посольством Российской Федерации на Воздухофлотском проспекте. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, депутаты Киевсовета обратились в Кабинет министров Украины по поводу возвращения имущества дипломатического учреждения в собственность Украины.