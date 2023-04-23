У будівлі посольства РФ у Києві хочуть відкрити унікальний "Музей Московії"

Історик Олександр Алфьоров вважає: такий музей може стати платформою для боротьби з міфами та розповість правдиву історію про Російську Федерацію. "Давайте світові відкриємо очі на РФ (Московію). Зрештою, невдовзі ця країна розпадеться", — пропонує історик.

Related video

Українській владі запропонували створити у будівлі посольства РФ у Києві унікальний музей, який розповість правдиву історію про цю державу. Як написав в Facebook кандидат наук Олександр Алфьоров, у цій будівлі слід створити так званий "Музей Московії".

"Місце цінне саме по собі. Там слід зробити Музей. Але не музей окупації, не Визвольної боротьби чи філію якогось іншого музею. На мою думку, там слід зробити Музей РФ (Московії). Створити єдиний у всьому світі музей, у якому буде правдива історія цієї держави", — запропонував Алфьоров.

За його словами, варто подумати про створення "крутого" інтерактивного музею, який розповість різними мовами своїм відвідувачам із можливістю онлайн-відвідування реальну історію Російської держави. На думку Алфьорова, це необхідно для того, щоб розвінчати історичні міфи про РФ.

"Музей як наукова платформа для боротьби з міфами. Давайте світові відкриємо очі на РФ (Московію). Зрештою, незабаром ця країна розпадеться", — додав історик.

Алфьоров також вніс більш конкретні пропозиції щодо облаштування музею — зокрема, він вважає, що можна створити окремі зали, присвячені такій тематиці:

корінні фіно-угорські народи (хто вони такі, підкорені Руссю "російські люди", як периферія Русі);

корінна культура, релігія, побут (тут і про прийняття християнства в XII-XVI століттях, і про прекрасну культуру лубка);

Золота Орда та участь у ній Московського улусу;

становлення Московського царства, завоювання Новгорода, Смоленська, Пскова та крадіжка назви "Росія";

тоталітарна система Московії (кріпацтво, розстріли, ув'язнення) тощо.

Нагадаємо, Київська рада розірвала договір оренди приміщень із посольством Російської Федерації на Повітрофлотському проспекті. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, депутати Київради звернулися до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дипломатичної установи у власність України.