Военная помощь Украине: Сенат США проголосовал за прекращение дебатов о законопроекте

По словам посла Украины в США, "за" такое решение проголосовали 66 сенаторов, а "против" — только 33.

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В Сенате США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню (95 млрд долларов) без финансирования охраны южной границы Штатов. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в Facebook.

По ее словам, "за" такое решение проголосовали 66 сенаторов, а "против" — только 33.

"Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора", — написала Маркарова.

Также издание The Hill сообщило, что пакет помощи Украине и Израилю вынесут на голосование в ближайшие дни. Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер перед голосованием рекламировал законопроект как "авансовый платеж за выживание западной демократии и выживание американских ценностей". Он призвал коллег завершить дебаты, которые длились почти неделю.

Сенаторы, проголосовавшие за эту меру, надеются, что сильная поддержка обеих партий придаст достаточный политический импульс, чтобы побудить спикера Майка Джонсона вынести законопроект о выделении помощи на рассмотрение Палаты представителей в Конгрессе.

Напомним, что 9 февраля Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с сенаторами США помощь Украине. Немецкий политик не скрывал положительных эмоций от встречи с членами Сената США, которые представляют Демократическую и Республиканскую партии. По словам Шольца, союзники должны помочь Украине, чтобы она защитила себя от российской агрессии.