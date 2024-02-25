"Завтра-послезавтра": Стефанчук заинтриговал заявлением о сотрудничестве с Конгрессом США (видео)
Спикер парламента сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества. Он уверен, что вопрос Украины будет продвигаться в Конгрессе США.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал в ближайшее время событие по продвижению интересов Украины в Конгрессе США на уровне спикеров парламентов. Об этом он заявил 25 февраля на форуме "Украина. Год 2024", который проходит в Киеве.
По словам Руслана Стефанчука, несмотря на политические процессы, которые существуют во многих парламентах, вопрос поддержки Украины — это единственный системообразующий компонент в парламентах мира.
"Мы не сбрасываем... наши отношения с Конгрессом США. Я еще раз подчеркиваю, что мы ценим двухпалатную и двухпартийную поддержку, которая у нас сегодня есть. Но мы будем продолжать, и в ближайшее время, буквально завтра-послезавтра, вы получите новый — я не хочу спойлерить — но это будет новый пример спикерского сотрудничества на уровне того, как надо продвигать интересы Украины в Конгрессе Соединенных Штатов Америки", — сказал председатель Верховной Рады.
Он также сообщил, что в этом году в третий раз примет участие в заседании спикеров парламентов стран Большой Семерки.
Позиция Конгресса США относительно помощи Украине
Напомним, что ранее СМИ сообщали, что армия США оплачивает счета на сотни миллионов долларов, чтобы поддержать Украину. Если Конгресс не примет законопроект о финансировании помощи, то американским военным придется извлекать средства из других важных проектов. По словам журналистов, без одобренного Конгрессом бюджета на 2024 год и без дополнительного финансирования специально для Украины командование армии США имеет примерно 3 млрд долларов на оплату оперативных расходов.
Кроме того, известно, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.
В свою очередь администрация американского президента Джо Байдена выразила критику в адрес спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за его решение заблокировать помощь Украине.
Напомним, 13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.