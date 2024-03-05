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Политика Российско-украинская война

"Не приближает победу": Арахамия высказался о скандале в Раде с выездом нардепов за границу

Давид Арахамия, глава фракции, Слуга народа, народный депутат, нардеп, Верховная Рада
Фото: ТАСС | Давид Арахамия высказался по поводу скандала в Раде с выездом нардепов за границу (иллюстративное изображение)

По словам главы фракции "Слуга народа", действия украинских политиков это явно не то, чего от них ждут бойцы ВСУ на фронте. Народные депутаты заняты правкотерроризмом и трансляциями в TikTok.

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Инициативы народных депутатов, которые могут сорвать работу Верховной Рады, явно не приближают победу Украины. Военные ждут от политиков совершенно другого. Глава фракции "Слуга народа" и нардеп Давид Арахамия в своем Telegram-канале высказался по поводу инцидента в парламенте.

По его словам, с первых дней войны Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это им позволяет собираться вместе в любое время для принятия важных решений, а также для оперативного реагирования на изменения ситуации с безопасностью, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Соответственно, нельзя отметить то, что продолжается согласно регламенту.

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"Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными — на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена — они вернутся к работе в сессионном зале", — заявил Давид Арахамия.

Такие вещи не могут и не должны анонсироваться из-за вопросов с безопасностью. В то же время, как пишет глава фракции "Слуга народа", некоторые из его коллег не могут пожертвовать своим комфортом и побывать там, где прилететь со стороны противника может что-угодно и в любой момент.

"А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни — выступлениями и трансляциями в TikTok. Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает победу", — подытожил Давид Арахамия.

Давид Арахамия, глава фракции, Слуга народа, народный депутат, нардеп, Верховная Рада Fullscreen
Давид Арахамия высказался по поводу скандала в Раде с выездом нардепов за границу
Фото: Скриншот

Напомним, 5 марта сообщалось, что в Верховной Раде возник скандал из-за выезда народных депутатов за границу. По словам нардепа Алексея Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать из Украины, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.