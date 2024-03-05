"Не приближает победу": Арахамия высказался о скандале в Раде с выездом нардепов за границу

По словам главы фракции "Слуга народа", действия украинских политиков это явно не то, чего от них ждут бойцы ВСУ на фронте. Народные депутаты заняты правкотерроризмом и трансляциями в TikTok.

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Инициативы народных депутатов, которые могут сорвать работу Верховной Рады, явно не приближают победу Украины. Военные ждут от политиков совершенно другого. Глава фракции "Слуга народа" и нардеп Давид Арахамия в своем Telegram-канале высказался по поводу инцидента в парламенте.

По его словам, с первых дней войны Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. Это им позволяет собираться вместе в любое время для принятия важных решений, а также для оперативного реагирования на изменения ситуации с безопасностью, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами. Соответственно, нельзя отметить то, что продолжается согласно регламенту.

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"Теперь по поводу наших планов на ближайшее время. Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными — на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда она будет выполнена — они вернутся к работе в сессионном зале", — заявил Давид Арахамия.

Такие вещи не могут и не должны анонсироваться из-за вопросов с безопасностью. В то же время, как пишет глава фракции "Слуга народа", некоторые из его коллег не могут пожертвовать своим комфортом и побывать там, где прилететь со стороны противника может что-угодно и в любой момент.

"А что касается планов оппозиции на ближайшее время, то кто-то из них собирается на партийные съезды в Румынию. Кто-то в командировки, которые выбивались в Европарламенте. Другие хотели заняться правкотерроризмом, еще одни — выступлениями и трансляциями в TikTok. Это явно не то, чего ждут наши военные, и наши партнеры. И это точно не то, что приближает победу", — подытожил Давид Арахамия.

Давид Арахамия высказался по поводу скандала в Раде с выездом нардепов за границу Фото: Скриншот

Напомним, 5 марта сообщалось, что в Верховной Раде возник скандал из-за выезда народных депутатов за границу. По словам нардепа Алексея Гончаренко, ряд фракций пригрозили, что если депутатов не будут выпускать из Украины, то те будут ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, коих уже насчитывается несколько тысяч.