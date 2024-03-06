Глава кафедры военной журналистики в ВИКНУ баллотировался в Раду от "Партии Шария", — СМИ (фото)

По данным журналистов, назначенный несколько месяцев назад на должность в столичном ВУЗе Геннадий Николайчук пытался построить политическую карьеру в 2019 году, однако тогда партия подозреваемого в госизмене блогера не прошла в парламент.

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В ноябре 2023 года вице-президент Федерации бокса Киева Геннадий Николайчук стал главой кафедры военной журналистики в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (ВИКНУ). Оказалось, что он может быть связан с подозреваемым в государственной измене блогером Анатолием Шарием. Об этом сообщает "Детектор Медiа".

По данным журналистов, в 2019 году Геннадий Николайчук пытался стать народным депутатом на внеочередных выборах в Верховную Раду от "Партии Шария", которую курирует блогер Анатолий Шарий. В результате они не прошли в парламент, набрав лишь 2,23% голосов.

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После этого Геннадий Николайчук вернулся к своей прежней спортивной деятельности. Он работал начальником группы международных связей Центрального спортивного клуба Вооруженных сил Украины.

На сайте ОО "Движение ЧЕСНО" сохранилась информация про его участие в парламентских выборах по спискам "Партии Шария".

Экс-кандидат в нардепы от "Партии Шария" стал главой кафедры военной журналистики в ВИКНУ Фото: Скриншот

Отдельно было отмечено, что во время действия военного положения доступ к материалам Центризбиркома закрывают. Туда входят реестры избирателей, сведения о действующих народных депутатах, а также про кандидатов в депутаты на выборах.

Журналисты "Детектор Медiа" обратились к представителям ОО "Движение ЧЕСНО" за помощью и получили скриншот из веб-архива, который подтверждает, что Геннадий Николайчук баллотировался в Верховную Раду 5 лет назад от "Партии Шария".

Экс-кандидат в нардепы от "Партии Шария" стал главой кафедры военной журналистики в ВИКНУ Фото: Детектор медиа

Также был подан запрос в ВИКНУ о назначении бывшего кандидата в народные депутаты от партии подозреваемого в госизмене блогера Анатолия Шария на должность начальника кафедры военной журналистики. Представителям СМИ было интересно, предусматривает ли эта должность ограниченный доступ к государственной тайне.

"На данный момент мы рассматриваем эту ситуацию", — ответили в пресс-службе ВИКНУ.

Анонимные источники журналистов в учебном заведении добавили, что руководсту ВИКНУ не было известно о сотрудничестве Геннадия Николайчука с этой политической силой.

Сам мужчина никак не комментировал этот инцидент.

"С журналистикой Николайчука связывает то, что он был членом правления Ассоциации спортивных журналистов Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта Анатолий Шарий сообщил, что в Испании якобы было совершено покушение на его жизнь. Также могла пострадать его супруга Ольга, которая в тот момент находилась рядом. Блогер поделился, что транспортное средство, которым он передвигается, пытались обстрелять автоматом с глушителем.