Голова кафедри військової журналістики у ВІКНУ балотувався в Раду від "Партії Шарія", — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, призначений кілька місяців тому на посаду в столичному виші Геннадій Ніколайчук намагався побудувати політичну кар'єру 2019 року, однак тоді партія підозрюваного в держзраді блогера не пройшла до парламенту.

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У листопаді 2023 року віцепрезидент Федерації боксу Києва Геннадій Ніколайчук став головою кафедри військової журналістики у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ВІКНУ). Виявилося, що він може бути пов'язаний із підозрюваним у державній зраді блогером Анатолієм Шарієм. Про це повідомляє "Детектор Медіа".

За даними журналістів, у 2019 році Геннадій Ніколайчук намагався стати народним депутатом на позачергових виборах до Верховної Ради від "Партії Шарія", яку курує блогер Анатолій Шарій. У результаті вони не пройшли до парламенту, набравши лише 2,23% голосів.

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Після цього Геннадій Ніколайчук повернувся до своєї колишньої спортивної діяльності. Він працював начальником групи міжнародних зв'язків Центрального спортивного клубу Збройних сил України.

На сайті ГО "Рух ЧЕСНО" збереглася інформація про його участь у парламентських виборах за списками "Партії Шарія".

Екскандидат у нардепи від "Партії Шарія" став головою кафедри військової журналістики у ВІКНУ Фото: Скриншот

Окремо було зазначено, що під час дії воєнного стану доступ до матеріалів Центрвиборчкому закривають. Туди входять реєстри виборців, відомості про чинних народних депутатів, а також про кандидатів у депутати на виборах.

Журналісти "Детектор Медіа" звернулися до представників ГО "Рух ЧЕСНО" по допомогу й отримали скріншот із вебархіву, який підтверджує, що Геннадій Ніколайчук балотувався до Верховної Ради 5 років тому від "Партії Шарія".

Екскандидат у нардепи від "Партії Шарія" став головою кафедри військової журналістики у ВІКНУ Фото: Детектор медiа

Також було подано запит до ВІКНУ щодо призначення колишнього кандидата в народні депутати від партії підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія на посаду начальника кафедри військової журналістики. Представникам ЗМІ було цікаво, чи передбачає ця посада обмежений доступ до державної таємниці.

"Наразі ми розглядаємо цю ситуацію", — відповіли у пресслужбі ВІКНУ.

Анонімні джерела журналістів у навчальному закладі додали, що керівництву ВІКНУ не було відомо про співпрацю Геннадія Ніколайчука з цією політичною силою.

Сам чоловік ніяк не коментував цього інциденту.

"З журналістикою Ніколайчука пов'язує те, що він був членом правління Асоціації спортивних журналістів України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 березня Анатолій Шарій повідомив, що в Іспанії нібито було скоєно замах на його життя. Також могла постраждати його дружина Ольга, яка в той момент перебувала поруч. Блогер поділився, що транспортний засіб, яким він пересувається, намагалися обстріляти автоматом із глушником.