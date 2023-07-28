Проросійського блогера Шарія судитимуть за держзраду, — Офіс генпрокурора

За даними слідства, пропагандиста до співпраці з ФСБ Росії залучив саме колишній керівник поліції у Вінницькій області, після чого Шарій створював і поширював політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту.

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Відомого проросійського пропагандиста Анатолія Шарія та ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова судитимуть за держзраду. Про це повідомили в Офісі генпрокурора в Telegram.

"Їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України). Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що керівник забороненою проросійської політичної партії та власник Youtube-каналу Анатолій Шарій, який з 2019 року проживає на території Іспанії, організовував піар-акції проросійської спрямованості. Також він створював і поширював політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

Зокрема, його до співпраці з ФСБ РФ залучив екскерівник поліції обласної поліції, який з 2018 року перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював із ворогом. Він надавав інформацію російському кураторові щодо українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані про України. Для виконання цього завдання він користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи.

У результаті екскерівник поліції та пропагандист Шарій разом створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Тоді як про виконання своєї роботи вони звітували куратору з ФСБ РФ.

Нагадаємо, 6 липня стало відомо, що СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту Анатолію Шарію за допомогу ФСБ РФ у створенні відео з допитів українських полонених.

Раніше Фокус повідомляв, що у травні 2023 року Шарія затримали в Іспанії. Тоді він заявляв про плани України виставити його на обмін із РФ.