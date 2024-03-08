Путин руководит силовиками и армией: Беларусь утратила суверенитет, – Зеленский

По словам украинского лидера, доказательством контроля Москвы над Минском является нападение ВС РФ с территории Беларуси на Украину в феврале 2022 года.

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Республика Беларусь утратила суверенитет и пребывает под контролем Российской Федерации. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 8 марта.

Зеленский выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в оккупации отдельных населенных пунктов. По словам главы государства, российский лидер хочет контролировать всю территорию Украины.

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"И он такие вещи делает или силой оружием, или политически. То, что он сделал в Беларуси, это без жертв и без крови, — это пока что", — сказал президент.

По словам Зеленского, сейчас Путин полностью руководит силовым блоком и войсками Беларуси. Он подчеркнул, что доказательством этого является нападение ВС РФ с территории Беларуси на Украину 24 февраля 2022 года.

"То есть это дипломатическая оккупация независимой страны и потеря суверенитета Беларуси", — заключил украинский лидер.

Зеленский о Беларуси

Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что Вооруженные силы Беларуси планируют в 2024 году получить от России партию истребителей Су-30СМ и вертолеты Ми-35М. В то же время Москва в следующей партии может передать самолеты другого типа — Су-30СМ2.

Ранее, 28 февраля, в партизанском движении "Атеш" заявили, что зафиксировали прибытие российской военной техники на территорию Беларуси. В общем агенты подполья насчитали около 60 единиц техники ВС РФ, из которых основная часть — это БМП-2, а также 4 МТ-ЛБ.