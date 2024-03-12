Зеленский не ждал согласия: британцы узнали о назначении Залужного послом из СМИ

По словам бывшего министра иностранных дел Вадима Пристайко, многие считают, что известность и репутация Залужного сделают его приемлемым выбором для Великобритании.

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Британская сторона узнала о назначении бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Британии из СМИ. Президент Зеленский сообщил об этом решении еще до официального согласия со стороны Великобритании. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Украинской правде".

"Британская сторона не только не утвердила назначение, а узнала об этом из прессы так же, как и многие украинцы", — отметил Пристайко.

Он подчеркнул, что в сообщении Министерства иностранных дел было заявлено, что запрос на согласование был направлен, однако публичное подтверждение так и не последовало. Этот порядок событий вызвал определенные комментарии, однако многие считают, что известность и репутация Залужного сделают его приемлемым выбором для Великобритании.

"Но не думаю, что это имеет какое-то значение в контексте генерала Залужного. Это известный человек. Великобритания с радостью примет такого человека у себя", — заявил Пристайко.

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко отметил, что для Залужного это будет новый и интересный жизненный опыт.

"Валерию Федоровичу сначала будет непросто переключиться с военного на дипломата. Но уверен, что это будет не только успешная миссия, но и вообще что-то новое. Не все системы имеют среди своих послов политических назначенцев, а генерал именно сейчас становится политическим назначенцем. Для Залужного это будет очень интересный жизненный опыт", — резюмировал Пристайко.

Напомним, в этом же интервью Пристайко рассказал о том, чем Залужный будет заниматься на должности дипломата в Великобритании. Ему придется находить новые аргументы и новые варианты поддержки для Украины

Ранее, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Также напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. На его место назначили Александра Сырского, который был командующим Сухопутными войсками.