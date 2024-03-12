"Украина имеет право на самозащиту": Госдеп прокомментировал скандальное заявление Папы Римского о белом флаге

Вашингтон поддерживает предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским "формулу мира".

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В американском Госдепе высказались относительно недавнего скандального заявления Папы Римского Франциска относительно "белого флага" в российско-украинской войне. Об этом сообщил спикер ведомства Мэтью Миллер на брифинге.

По его словам, Соединенные Штаты поддерживают право Украины на собственную самозащиту. К тому же Миллер напомнил, что Вашингтон остается сторонником принципа "ничего об Украине без Украины".

Вместе с этим представитель дипломатического ведомства США отметил, что американская сторона является сторонницей "формулы мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, а также усилий официального Киева для прекращения войны.

По словам Миллера, для выполнения этого плана нужно, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил свою агрессию, отказался от попыток оккупировать территорию Украины и дал согласие на переговоры. Однако до сих пор он не имеет желания делать это, говорит спикер Государственного департамента США.

Скандал с заявлением Папы Римского

Как известно, в интервью швейцарскому журналисту Папа Римский высказал мнение, что в этой войне сильнее можно назвать того, кто "оценит ситуацию, будет думать о людях, и будет иметь смелость поднять белый флаг для того, чтобы вести переговоры".

Это заявление вызвало большой резонанс во всем мире, поэтому пресс-службе Ватикана пришлось предоставить уточнения. Так, там пояснили, что глава Римско-католической церкви говорил именно о переговорах с участием враждующих сторон. В то же время глава польского Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский порекомендовал понтифику призвать российского президента Владимира Путина "набраться смелости, чтобы вывести свои войска с украинской территории".

Напомним, что вчера, 11 марта, в Ватикане назвали условие визита Папы Франциска в Киев. Как оказалось, понтифик хочет, чтобы эта поездка была связана с визитом в Москву, рассказал посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш.