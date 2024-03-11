"Белый флаг" в личных интересах: зачем Ватикан призвал Украину сесть за стол переговоров с РФ

В Ватикане считают, что Украина должна сесть за стол переговоров с РФ и показать, таким образом, свою смелость. В Киеве слова римского понтифика восприняли негативно. Фокус разбирался, зачем Папа Римский склоняет Украину к миру с РФ любой ценой.

Related video

Папа Римский в интервью швейцарскому RSI предложил Украине "не стыдиться вести переговоры" и назвал "смелостью" готовность "поднять белый флаг".

"Я считаю, что сильнее те, кто видит ситуацию, те, кто думает о людях, те, у кого есть смелость поднять белый флаг и вести переговоры. И сегодня об этом можно договориться с помощью международных держав. Слово "переговоры" — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры", — заявил Папа Римский.

Понтифик добавил, что сейчас есть много желающих выступить посредниками в мирных переговорах между Украиной и РФ, отдельно отметив Турцию.

После того как слова Папы Римского вызвали непонимание в Украине, руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни попытался объяснить, что понтифик всего лишь намеривался призвать к прекращению огня и не призывал к капитуляции. Тем не менее в Киеве дали понять, что на сегодня не рассматривают никаких возможностей вести переговоры с РФ, тем более с позиции "белого флага".

Миссия Ватикана

Папа Римский Франциск с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни единожды заявлял о готовности Ватикана выступить посредником в урегулировании российско-украинской войны. В СМИ сообщали, что об этом понтифика лично просил президент Франции Эммануэль Макрон. В октябре 2022 года он обратился к Папе Римского с просьбой позвонить Владимиру Путину и убедить его прекратить боевые действий в Украине. Во время разговора политик также предлагал понтифику провести переговоры с американским президентом Джо Байденом и патриархом РПЦ Кириллом. После чего в Кремле заявили, что готовы вести диалог с Ватиканом для достижения мира в Украине.

В Офисе президента поначалу рассматривали идею задействовать Святой престол как нейтральную площадку для возможных переговоров с РФ. Однако вскоре после ряда публичных признаний Папы Римского в любви к русскому народу, крестном ходе россиянки и украинки, а также слов понтифика о "великом наследии" РФ в Киеве отказались от подобного сотрудничества. Более того в Киеве открыто говорят, что не рассматривают возможность мирных переговоров с РФ в обозримом будущем. По словам президента Владимира Зеленского, эта тема может стать актуальной только тогда, когда Москва начнет воспринимать итоговый документ по украинской Формуле мира.

"Если РФ будет готова воспринимать этот документ, то переговоры будут актуальными. Пока запроса России на переговоры я не вижу", — пояснил глава украинского государства на пресс-конференции в декабре 2023 года.

Тем не менее тема посредничества в урегулировании российско-украинской войны в последнее время вновь актуализировалась. А потому, как считают эксперты, Папа Римский сделал свои заявления.

"Сейчас начались "игры" по поводу освоения переговорного трека с Россией и конкуренция за посредничество в этом вопросе", — говорит Фокусу политолог Олег Постернак.

На это, по слова эксперта, указывает недавний визит спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэй в Москву и Украину, а также штаб-квартиру ЕС в Брюсселе, Польшу, Германию и Францию. А также очередное заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что его страна готова принять "мирный саммит" с участием РФ.

"Думаю, это активизировало Ватикан, который тоже хотел бы поучаствовать в урегулировании войны в Украине. Была целая папская миссия в Москву и Киев, кроме того, возможно, Ватикан играет определенную роль в освобождении украинских военнослужащих. А потому Папа Римский опосредовано напомнил о роли Ватикана. В самом комментарии не было ничего необычного. Но подобное заявление вновь сплотило украинцев, которые скептически относятся к идее мира любой ценой", — добавляет эксперт.

Мирные переговоры

Причиной возобновления разговоров о посредничестве в международном сообществе стали определенные успехи российской армии на фронте, считают эксперты. А также попытки повлиять на подготовку глобального "саммита мира", который планируют провести в Швейцарии. На мероприятие будут приглашены представители более 160 стран. Дата пока не озвучена, но известно, что Россия в число приглашенных не войдет.

"Российская экономика выдерживает санкционное давление, Путин усиливает торговые кооперации с Китаем, Турцией и Центальной Азией. Все это создает много опасений у партнеров Украины, стоит ли вкладываться в войну, помогать дальше нашей стране. Хотя заявления Ватикана не станут главным ориентиром для Запада, они могут повлиять на страны Глобального Юга, для которых позиция Папы Римского важна", — отмечает Постернак.

Политолог Игорь Рейтерович отмечает, что разговоры о необходимости сесть за стол переговоров с РФ периодически возникают, в зависимости от ситуации на фронте. Киеву нужно быть готовым к тому, что они будут звучать все чаще, так как усталость от войны усиливается, а страны, претендующие на роль посредника в урегулировании российско-украинской войны, соревнуются за возможность сыграть весомую роль на международной площадке. Однако рассматривать в качестве посредников для будущих переговоров можно только партнеров Украины, готовых выступать гарантами безопасности.

"У Ватикана была возможность участвовать в урегулировании войны, но они ее упустили. И теперь никто не будет рассматривать их всерьез на эту", — добавляет эксперт.

Теоретически, нейтральным посредником в процессе переговоров могла бы стать Швейцария, но Кремль такой вариант не устраивает. Поэтому среди возможных претендентов остается Турция — эта страна могла бы предоставить площадку для переговоров, считает Постернак. А также Саудовская Аравия — как страна, которая занимает умеренно-проукраинскую позицию и скорее всего удовлетворит Кремль.

Однако чтобы в Киеве рассматривали возможность переговоров с РФ, российская сторона, по мнению собеседников Фокуса, должна перестать говорить ультиматумами и вывести войска с украинских территорий.

Склонить Украину к переговорам может полная остановка западной помощи, отмечает Постернак. Но пока подобные заявления озвучивает только премьер-министр Венгрия Виктор Орбан в контексте победы Дональда Трампа на выборах президента США.

"Все это не значит, что Европа откажется помогать Украине. Кроме того, нужна будет поддержка идеи мира внутри страны. Пока ее нет", — резюмирует эксперт.

Ранее Фокус писал, что в сентябре посланник Ватикана кардинал Маттео Зуппи совершил визит в Китайскую Народную Республику для переговоров по урегулированию войны в Украине.

Также Фокус отмечал, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условия, без которых переговоры с РФ невозможны.