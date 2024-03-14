Трамп поймет невозможность заключить сделку с Путиным, — Джонсон

Британский политик убежден, что Украине не стоит опасаться победы республиканца на президентских выборах в США.

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Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп придет к выводу о невозможности достижения соглашения с главой России Владимиром Путиным в случае его повторного избрания в Белый дом. Такое мнение Джонсон высказал в своей колонке для NV.

По убеждению политика, не стоит негативно относиться к потенциальной победе Трампа на выборах. Ведь, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, он стал первым, кто передал Украине вооружение. Также Борис Джонсон подчеркнул, что в определенный момент Трампу может показаться, что он может вести переговоры с Путиным, однако, в конце концов, он придет к выводу, что с Путиным невозможно достичь никакого соглашения.

Учитывая все вышеприведенные факты, Борис Джонсон выразил убеждение, что Трамп станет тем президентом США, который поможет в защите демократии и поддержке Украины. Также Джонсон считает, что ультрареспубликанцы изменят свое мнение относительно помощи Киеву после того, как состоятся президентские выборы.

Как известно, Трамп довольно часто озвучивает довольно резкие заявления. В частности, 11 февраля республиканец сообщил, что не намерен защищать страны НАТО в случае нападения на них со стороны России и позволит российскому президенту Владимиру Путину "делать с ними все, что угодно".

Вместе с тем, 10 марта глава венгерского правительства Виктор Орбан после встречи с Трампом в Вашингтоне заявил, что Украина не получит от Вашингтона денег в случае победы республиканца на президентских выборах в Соединенных Штатах, и после этого война в Украине закончится.