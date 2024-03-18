Пекин хочет переговоров: КНР может присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии

По словам посла КНР в Швейцарии, все стороны должны добиваться прекращения боевых действий и начала переговоров.

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Политическое руководство Китая изучает возможность участия в Глобальном саммите мира по прекращению войны в Украине, проведение которого в ближайшее время запланировано в нейтральной Швейцарии. Об этом посол Китая в этой стране Ван Шихтин рассказал в интервью Neue Zuercher Zeitung, пишет Reuters.

Он считает необходимым сделать все возможное для того, чтобы ситуация с войной в Украине не ухудшилась или не вышла из-под контроля. Именно поэтому Пекин намерена внимательно следить за проведением в Швейцарии украинской конференции, которая состоится в Швейцарии, а также изучает возможность принять в ней участие.

Отдельно посол подчеркнул, что все стороны должны прилагать максимальные усилия для прекращения боевых действий. Кроме того, Ван Шихтин добавил, что китайская сторона обнародовала стратегию разрешения войны в Украине политическим путем.

"Нам нужно поддержать РФ и Украину для скорейшего возобновления прямых переговоров, чтобы была возможность в кратчайшие сроки добиться деэскалации ситуации", — отметил китайский дипломат.

Отдельно он напомнил о необходимости уважать территориальный суверенитет всех стран и соблюдать нормы Устава ООН.

Тем временем в китайском внешнеполитическом ведомстве пока не прокомментировали перспективы участия Пекина в воплощении Украинской формулы мира и предстоящем саммите руководства стран мира в Швейцарии. Там отметили, что КНР намерена собственным способом помогать в разрешении ситуации в Украине.

Напомним, что 14 февраля китайский представитель в ООН Чжан Цзюня потребовал от США прекращения снабжения Украины "ради дипломатии".