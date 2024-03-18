Пекін бажає переговорів: КНР може долучитися до Глобального саміту миру у Швейцарії

За словами посла КНР у Швейцарії, всі сторони повинні домагатися припинення бойових дій і початку переговорів.

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Політичне керівництво Китаю вивчає можливість участі в Глобальному саміті миру щодо припинення війни в Україні, проведення якого вже найближчим часом заплановано у нейтральній Швейцарії. Про це посол Китаю в цій країні Ван Шіхтін розповів в інтерв'ю Neue Zuercher Zeitung, пише Reuters.

Він вважає за необхідне зробити все можливе для того, аби ситуація з війною в Україні не погіршилася чи не вийшла з-під контролю. Саме тому Пекін має намір уважно стежити за проведенням у Швейцарії української конференції, яка відбудеться у Швейцарії, а також вивчає можливість взяти в ній участь.

Окремо посол наголосив, що всі сторони повинні докладати максимальних зусиль для припинення бойових дій. Крім того, Ван Шіхтін додав, що китайська сторона оприлюднила стратегію вирішення війни в Україні політичним шляхом.

"Нам потрібно підтримати РФ і Україну для якомога швидшого відновлення прямих переговорів, аби була нагода в найкоротші терміни домогтися деескалації ситуації", — відзначив китайський дипломат.

Окремо він нагадав про необхідність поважати територіальний суверенітет усіх країн і дотримуватися норм Статуту ООН.

Тим часом у китайському зовнішньополітичному відомстві поки не прокоментували перспектив участі Пекіна у втіленні Української формули миру та майбутньому саміті керівництва країн світу у Швейцарії. Там зазначили, що КНР маж намір у власний спосіб допомагати у вирішенні ситуації в Україні.

Нагадаємо, що 14 лютого китайський представник в ООН Чжан Цзюня зажадав від США припинення постачати військову допомогу Україні "заради дипломатії".