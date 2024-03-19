Вступление в ЕС и не только: Зеленский пообщался с главой Евросовета Мишелем

Президент выразил благодарность европейским политикам за создание Фонда помощи Украине.

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Состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с руководителем Европейского совета Шарлем Мишелем. Среди прочего речь шла о дальнейших шагах для переговоров по вступлению Украины в ЕС и не только. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Прежде всего, отметил он, обсуждались дальнейшие шаги, которые должны обеспечить начало переговоров о предоставлении Украине членства в Евросоюзе, а также перспективу дальнейшей всесторонней поддержки Киева со стороны ЕС.

Кроме того, Зеленский отметил, что он выразил благодарность Мишелю за решение Совета ЕС утвердить создание Фонда помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Среди других тем, которые затронули стороны, стали возможные пути увеличения поставок артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины и перспективы дальнейших торговых преференций для Украины еще на год. Владимир Зеленский отметил, что сохранение режима либерализации торговли с ЕС — это критический фактор дальнейшей поддержки экономики Украины в период войны.

Напомним, что в декабре прошлого года по итогам саммита в Брюсселе руководители стран-членов ЕС дали согласие на начало переговорного процесса относительно вступления Украины в Евросоюз. Однако по сей день эти переговоры не начались, поскольку продолжается скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям союза. Однако в Еврокомиссии уже одобрили для Украины рамку переговоров относительно интеграции в блок.

Как известно, премьер-министр Денис Шмыгаль вчера, 18 марта, заявил, что Киев ожидает начала переговоров относительно вступления уже в течение первой половины текущего года.