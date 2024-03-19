Вступ до ЄС і не тільки: Зеленський поспілкувався з главою Євроради Мішелем

Президент висловив вдячність європейським політикам за створення Фонду допомоги Україні.

Related video

Відбулася телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з керівником Європейської ради Шарлем Мішелем. Серед іншого мова йшла про подальші кроки для переговорів щодо вступу України в ЄС і не лише. Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Перш за все, зазначив він, обговорювалися подальші кроки, які повинні забезпечити початок переговорів про надання Україні членства у Євросоюзі, а також перспективу подальшої всебічної підтримки Києва з боку ЄС.

Крім того, Зеленський зазначив, що він висловив вдячність Мішелю за рішення Ради ЄС затвердити створення Фонду допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Серед інших тем, які порушили сторони, стали можливі шляхи збільшення постачань артилерійських боєприпасів для Збройних сил України та перспективи подальших торгових преференцій для України ще на рік. Володимир Зеленський зауважив, що збереження режиму лібералізації торгівлі з ЄС — це критичний чинник подальшої підтримки економіки України у період війни.

Нагадаємо, що у грудні минулого року за підсумками саміту у Брюсселі керівники країн-членів ЄС дали згоду на початок переговорного процесу відносно вступу України до Євросоюзу. Проте донині ці переговори не розпочалися, оскільки продовжується скринінг українського законодавства щодо відповідності вимог союзу. Проте у Єврокомісії вже схвалили для України рамку переговорів стосовно інтеграції до блоку.

Як відомо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль вчора, 18 березня, заявив, що Київ очікує на початок переговорів відносно вступу вже протягом першої половини поточного року.