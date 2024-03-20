Украина, Молдова и Балканы: Еврокомиссия презентует предложения по расширению ЕС, — Politico

По словам журналистов, ключевая цель Брюсселя — постепенное облегчение вступления в блок Молдовы, Украины и Западных Балкан.

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Сегодня, 20 марта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена озвучить предложения по процедуре расширения Евросоюза. Об этом идет речь в материале Politico.

Брюссель поставил цель постепенно упростить процедуру присоединения к блоку для Украины, Молдовы и Западных Балкан.

Авторы статьи отмечают, что суть предложения Еврокомиссии заключается в том, чтобы страны, которые находятся "в зале ожидания" получили определенные преимущества, а не ждали в течение многих лет или десятилетий.

Таким образом, Брюссель намерен предоставить постепенное разрешение странам-кандидатам на присоединение к единому рынку, с учетом предложения Франции, Германии и Португалии. Лидеры ЕС должны обсудить, какие именно обязательства должны сопровождать те или иные уровни и этапы доступа к рынку.

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Однако немалое количество руководителей Евросоюза опасаются, что если блок будет состоять из 30 или более участников, это усложнит руководство. Именно поэтому в Еврокомиссии предложили отказаться от политики единогласия при принятии решений. Этот же документ предлагает голосование квалифицированным большинством "с необходимыми и пропорциональными гарантиями, чтобы учитывать такие стратегические национальные интересы".

Предполагается, что по итогам сегодняшнего заседания Коллегии 27 еврокомиссаров примут документ.

Журналисты Politico отмечают, что в некоторых столицах ЕС выражали беспокойство относительно документа, потому что не заинтересованы в том, чтобы тема расширения ЕС активно обсуждалась перед июньскими выборами в Европарламент.

Как известно, 14 декабря на саммите лидеров Евросоюза было принято решение о начале переговоров о вступлении Украины в блок, несмотря на опасения вето на это решение со стороны Венгрии.

В то же время 15 декабря издание Times сообщило, что из-за войны и бедности Украина вряд ли получит членство в Евросоюзе до 2030 года.