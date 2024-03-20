Україна, Молдова та Балкани: Єврокомісія презентує пропозиції щодо розширення ЄС, — Politico

За словами журналістів, ключова мета Брюсселя – поступове полегшення вступу до блоку Молдови, України та Західних Балкан.

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Сьогодні, 20 березня, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має намір озвучити пропозиції стосовно процедури розширення Євросоюзу. Про це йде мова у матеріалі Politico.

Брюссель поставив мету поступово спростити процедуру приєднання до блоку для України, Молдови та Західних Балкан.

Автори статті зазначають, що суть пропозиції Єврокомісії полягає у тому, аби країни, які знаходяться "у залі очікування" отримали певні переваги, а не чекали протягом багатьох років чи десятиліть.

Таким чином, Брюссель має намір надати поступовий дозвіл країнам-кандидатам на приєднання до єдиного ринку, з урахуванням пропозиції Франції, Німеччини та Португалії. Лідери ЄС повинні обговорити, які саме зобов'язання повинні супроводжувати ті чи інші рівні та етапи доступу до ринку.

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Однак чимала кількість керівників Євросоюзу побоюються, що якщо блок буде складатися з 30 чи більше учасників, це ускладнить керівництво. Саме тому у Єврокомісії запропонували відмовитися від політики одноголосності під час ухвалення рішень. Цей же документ пропонує голосування кваліфікованою більшістю "з необхідними та пропорційними гарантіями, аби враховувати такі стратегічні національні інтереси".

Передбачається, що за підсумками сьогоднішнього засідання Колегії 27 єврокомісарів ухвалять документ.

Журналісти Politico наголошують, що у деяких столицях ЄС висловлювали занепокоєння стосовно документа, тому що не зацікавлені у тому, щоб тема розширення ЄС активно обговорювалася перед червневими виборами до Європарламенту.

Як відомо, 14 грудня на саміті лідерів Євросоюзу було ухвалено рішення про початок переговорів про вступ України до блоку, попри побоювання вето на це рішення з боку Угорщини.

Водночас 15 грудня видання Times повідомило, що через війну та бідність Україна навряд чи отримає членство у Євросоюзі до 2030 року.