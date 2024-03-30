"Я в команде президента": Шефир прокомментировал свою отставку

"Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", — объяснил Шефир свое отношение к Зеленскому.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта осуществил кадровые изменения в аппарате Офиса президента. Соответствующие указы были обнародованы на сайте главы государства, в том числе и об увольнении с должности первого помощника президента Сергея Шефира.

Кроме того, в этот же день Зеленский также уволил целый ряд своих внештатных советников и уполномоченных.

Сергей Шефир среди этих людей — наиболее близкий к президенту человек, о чем Фокус подробно писал. Однако Шефир не уходит от своего давнего друга и бизнес-партнера, которым он остается уже почти 30 лет. В ответ на запрос издания "Бабель" Шефир прокомментировал свое увольнение следующим образом.

"Независимо от всего, что вы слышите и читаете, я в команде президента. Без вариантов. Кроме того, что он президент, он мой друг, а это гораздо важнее должности", — заявил Шефир.

Кто такой Сергей Шефир — кратко

Сергей Шефир — соучредитель студии "Квартал 95", художественным руководителем которой был Владимир Зеленский до избрания президентом. Занимал должность первого помощника главы государства с 21 мая 2019 года, то есть со следующего дня после инаугурации Зеленского.

В 2020 году на пресс-конференции Зеленский называл Шефира человеком, которому доверяет.

Важно

Вместе почти 30 лет и создали "Квартал 95". Чем Сергей Шефир важен для Зеленского

29 марта Владимир Зеленский уволил заместителей главы Офиса президента Андрея Смирнова и Алексея Днепрова. Новыми заместителями стали заместитель министра юстиции Ирина Мудрая и руководитель кабинета главы ОП Елена Ковальская.