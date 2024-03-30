"Я в команді президента": Шефір прокоментував свою відставку

"Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", — пояснив Шефір своє ставлення до Зеленського.

Related video

Президент України Володимир Зеленський 30 березня здійснив кадрові зміни в апараті Офісу президента. Відповідні укази були оприлюднені на сайті очільника держави, у тому числі й про звільнення з посади першого помічника президента Сергія Шефіра.

Крім того, у цей самий день Зеленський також звільнив цілу низку своїх позаштатних радників та уповноважених.

Сергій Шефір серед цих людей — найбільш близька до президента людина, про що Фокус докладно писав. Проте Шефір не йде від свого давнього друга і бізнес-партнера, яким він залишається вже майже 30 років. У відповідь на запит видання "Бабель" Шефір прокоментував своє звільнення таким чином.

"Незалежно від усього, що ви чуєте і читаєте, я в команді президента. Без варіантів. Окрім того, що він президент, він мій друг, а це набагато важливіше за посаду", — заявив Шефір.

Хто таки Сергій Шефір — стисло

Сергій Шефір — співзасновник студії "Квартал 95", художнім керівником якої був Володимир Зеленський до обрання президентом. Обіймав посаду першого помічника глави держави з 21 травня 2019 року, тобто з наступного дня після інавгурації Зеленського.

У 2020 році на пресконференції Зеленський називав Шефіра людиною, якій довіряє.

Важливо

Разом майже 30 років і створили "Квартал 95". Чим Сергій Шефір важливий для Зеленського

29 березня Володимир Зеленський звільнив заступників глави Офісу президента Андрія Смирнова й Олексія Дніпрова. Новими заступниками стали заступниця міністра юстиції Ірина Мудра та керівниця кабінету глави ОП Олена Ковальська.