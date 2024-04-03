"Никогда не произойдет": Путин хочет оккупировать Киев и "стереть" Украину, — Блинкен (видео)

Госсекретарь США не стал исключать рукопожатие Джо Байдена и Владимира Путина в будущем. Однако он заверил, что реакция НАТО на продвижение ВС РФ даже на миллиметр в одну из стран-членов не заставит себя ждать.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен уверен, что желание президента России Владимира Путина захватить Киев и "стереть" всю Украину никогда не сбудется. Об этом он заявил в эфире французского канала LCI, как передали в TF1info.

"Этого никогда не произойдет", — заверил Блинкен.

Он подчеркнул, что решение о перемирии с Россией и статусе временно оккупированных территорий должна принимать только Украина.

"Что бы они ни решили, мы их поддержим", — отметил госсекретарь США.

Он не стал исключать рукопожатие президента США Джо Байдена и Путина в будущем. Однако политик подчеркнул, что такое возможно только в случае, если лидер РФ изменит свою политику.

Блинкен не верит, что Путин заинтересован в расширении конфликта и вовлечении стран НАТО. По его словам, если войска РФ продвинутся хотя бы на "сантиметр или даже миллиметр" на территорию НАТО, будет соответствующая реакция членов альянса.

Также американский госсекретарь прокомментировал ядерную угрозу со стороны России. По его словам, в Вашингтоне "существовал страх" относительно того, что Москва прибегнет к ядерным ударам.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что во время саммита НАТО в Вашингтоне союзники обсудят создание "дорожной карты" для Украины.

Представитель Белого дома Джо Кирби рассказал, что администрация Джо Байдена будет искать способы обеспечить Украину немедленной поддержкой. Он отметил, что "дедлайн", когда правительство должно было начать действовать, уже истек.