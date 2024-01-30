США видят последствия прекращения помощи Украине на поле боя, — Блинкен (видео)

Комментируя предоставление помощи Украины, госсекретарь США предложил посмотреть, как ситуация будет развиваться ближайшие дни или недели.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение о том, что прекращение поставок американской помощи Украине оказало определенное влияние на ситуацию на поле боя. Об этом он 30 января заявил на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы предоставляли Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это означает на поле боя", — сказал Блинкен.

Блинкен подчеркнул, что как для США, так и для партнеров по НАТО, текущее финансирование нужд Украины имеет важное значение. Он поддержал идею того, что расходы на помощь Украине должны распределяться между всеми союзниками, и это должно стать ясным сообщением для американского Конгресса, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

"Если Соединенные Штаты не выполнят своих обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают", — сказал Блинкен.

Он выразил уверенность, что союзники США по всему миру будут продолжать поддерживать Украину, а в Конгрессе США сохранится двухпартийная поддержка.

"Давайте посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели, как все это будет продвигаться, ведь другого волшебного горшка с деньгами нет", — сказал Блинкен.

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По его словам, в связи с этим Конгресс США должен оперативно принять решение об оказании поддержки Украине, так как боевые действия, разворачивающиеся на ее территории в ближайшие месяцы, будут иметь ключевое значение для обеспечения ее безопасности.

Напомним, 23 января координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ближайшие месяцы буду критическими для обороны Украины. В связи с этим он призвал Конгресс США оперативно принять решение об оказании поддержки.

20 января спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что США не поставляли Украине оружие, которое запрашивали для войны. По его словам, Белый дом должен выполнить предыдущие обязательства, прежде чем просить новые миллиарды для помощи украинским войскам. Республиканцы ждут ответа от администрации президента.

Ранее, 17 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал крайний срок помощи Украине от США. По его словам, в Конгрессе до сих пор продолжаются дискуссии по безопасности американских границ, что замедляет процесс передачи финансовой помощи Украине и обостряет ситуацию на фронте.