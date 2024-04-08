"Нужно только оружие": членство Украины в НАТО должны оценить после войны, — посол

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, пока Киев не имеет никаких требований по вступлению в НАТО. Дипломат утверждает, что перспективы членства в Альянсе союзники должны оценивать только после завершения полномасштабной войны.

Related video

Украина не настаивает на членстве в НАТО, этот вопрос можно обсудить после завершения конфликта, сейчас необходимо оружие. Подробности Yeni Şafak сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, Украина не имеет желания вступать в блок. Украинцы стремятся получить ответы об истории на саммите лидеров НАТО, который состоится в Вашингтоне.

Важно

По стандартам НАТО: в Украине создали полк Рейнджеров, детали (видео)

"Мы действительно хотим, чтобы для нас были созданы условия для вступления в НАТО. Мы ждем даты. На данный момент Украина не имеет никаких требований по вступлению в НАТО. Мы хотим получить ответ относительно даты на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне. Наше послание является очень четким. Мы хотим, чтобы наше членство оценивалось после войны. Мы не настаиваем на этом. Сейчас Украине нужно только оружие", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия делает акцент на свое вооружение, Украина тоже фокусируется на этом. Проведение мирных переговоров пока не представляется возможным.

Бондарь добавил, что Турция смогла достичь определенных результатов. Один из главных вопросов между Украиной и Россией — военнопленные и мирное население.

Прокомментировал дипломат и возможность переговоров. Он отметил, если оставят территории, то конечно, будет прекращение огня.

"Но такого шага со стороны России пока нет", — сообщил Боднар.

Напомним, 5 апреля газета The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Украину не пригласят в НАТО на вашингтонском саммите в июле. Некоторые дипломаты считают, что до июля Украина может оказаться под угрозой проигрыша в войне, поэтому боятся предоставлять ей членство в НАТО. Зато представители военного альянса пытаются найти "промежуточное решение", которое позволит поддерживать Украину без предоставления официального статуса члена НАТО.