"Путина надо спустить с неба на землю": Зеленский назвал приоритеты в помощи от НАТО (видео)

Реализация пяти шагов со стороны НАТО, как пояснил президент Владимир Зеленский, продемонстрирует, являются ли страны блока союзниками для Украины.

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Для обороны украинским войскам нужно еще семь зенитных установок Patriot или подобных систем ПВО, и это количество является минимальным. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам срочного заседания Совета Украина — НАТО на уровне министров обороны.

Он отметил, что эти комплексы могут спасти много жизней и реально изменить ситуацию. У стран НАТО есть достаточно таких систем.

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Вторым аспектом руководитель государства миллион артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно как можно быстрее доставить на передовую.

Дальнобойное оружие — еще один фактор. По его словам, это абсурдно, когда партнеры боятся своей силы.

"Чем больше в руках наших бойцов дальнобойного оружия, тем ближе мир. На линии фронта сейчас очень нужны ракеты большой дальности и артиллерия", — заявил политик.

Четвертое это авиация. По мнению президента, нужно достаточное количество боевых самолетов, чтобы реально преодолеть российский воздушный флот. По его словам, дело не в количестве обещаний, а в реальных единицах авиасудов в небе.

Зеленский призвал как можно быстрее рассмотреть просьбу о принятии решений. По его словам, каждый из этих элементов является сверхважным. Реализация этих шагов со стороны НАТО, как пояснил Зеленский, продемонстрирует, являются ли страны блока союзниками для Украины.

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным", — подчеркнул он.

Напомним, 19 апреля последствия атак ВСУ на аэродром в Джанкое показали со спутника. Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что на спутниковых фотографиях можно заметить последствия точечных ударов ВСУ по российским средствам ПВО. Также спутники зафиксировали поражение вражеского склада БК.