Точечные удары по ПВО: последствия атак ВСУ на аэродром в Джанкое показали со спутника (фото)

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что на спутниковых фотографиях можно заметить последствия точечных ударов ВСУ по российским средствам ПВО. Также спутники зафиксировали поражение вражеского склада БК.

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Последствия ракетных ударов ВСУ по российскому военному аэродрому в оккупированном Джанкое показали на спутниковых фото. "Схеми" опубликовали соответствующие снимки Planet Labs за 19 апреля.

Повреждения можно увидеть вблизи систем противовоздушной обороны и склада боекомплектов. В комментарии журналистам авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал о том, что на снимках зафиксированы точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение склада БК врага.

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"Следует заметить, что после нанесения ударов, большинство авиации было передислоцировано", — пояснил он.

Специалист добавил, что в результате ракетного удара были также поражены комплексы, задействованные в работе РЛС и ПВО.

Удар по аэродрому в Джанкое 17 апреля

В районе военного аэродрома в городе Джанкой прогремела серия взрывов. Войска РФ 17 апреля потеряли автоматизированную систему управления "Фундамент-М", которая объединяла все системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму.

По информации ГУР, в результате атаки на военный аэродром в Джанкое россияне потеряли по меньшей мере девять единиц дорогостоящей техники, а именно: 4 пусковые установки ЗРК С-400, 3 радиолокационные станции, аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М", а также пункт управления средствами ПВО.

Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии Юг, указал на то, что после ударов по военному аэродрому в Джанкое оккупанты решили переместить свои самолеты и вертолеты на аэродром в Кировское. Он расположен на востоке полуострова.

Напомним, 19 апреля в ВМС назвали количество вражеских подводных лодок в акватории Черного моря. На вооружении российского ВМФ остаются три лодки. Это носители крылатых "Калибров", каждый из которых могут снарядить до 4 ракет.