ЗРК, РЛС и пункт управления: в ГУР озвучили потери техники ВС РФ из-за удара по Джанкою

Оккупанты остались без пусковых установок С-300 и аппаратуры наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

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В результате атаки на военный аэродром в Джанкое в оккупированном Крыму россияне потеряли по меньшей мере 9 единиц дорогостоящей техники. В Главном управлении разведки перечислили все, что было уничтожено и критически повреждено в результате обстрела.

По информации ГУР МО Украины, 17 апреля 2024 года в результате успешной операции ВСУ на военном аэродроме города Джанкой во временно оккупированном Крыму уничтожено или критически повреждено:

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Отмечается, что количество пораженных или уничтоженных объектов авиации ВС РФ и численность потерь среди личного состава врага уточняется.

Удар по аэродрому в Джанкое

Напомним, что атака по аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму была успешной операцией Вооруженных сил Украины, в результате которой было уничтожено немало дорогостоящей вражеской техники. В ГУР 18 апреля назвали результаты спецоперации "успешным урожаем".

Ранее сообщалось после ударов по военному аэродрому в Джанкое в оккупированном Крыму россияне решили переместить свои самолеты и вертолеты на аэродром в Кировское в восточной части полуострова.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за организацию операции, во время которой украинские силы атаковали военный аэродром в Крыму.