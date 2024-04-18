ЗРК, РЛС і пункт управління: в ГУР озвучили втрати техніки ЗС РФ через удар по Джанкою

Окупанти залишилися без пускових установок С-300 та апаратури спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

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Внаслідок атаки на військовий аеродром в Джанкої в окупованому Криму росіяни втратили щонайменше 9 одиниць вартісної техніки. В Головному управлінні розвідки перелічили все, що було знищено і критично пошкоджено в результаті обстрілу.

За інформацією ГУР МО України, 17 квітня 2024 року внаслідок успішної операції ЗСУ на військовому аеродромі міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму знищено або критично пошкоджено:

● 4 пускові установки ЗРК С-400;

● 3 радіолокаційні станції;

● пункт управління засобами ППО;

● апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Зазначається, що кількість уражених або знищених об’єктів авіації ЗС РФ та чисельність втрат серед особового складу ворога уточнюється.

Удар по аеродрому в Джанкої

Нагадаємо, що атака по аеродрому в Джанкої в окупованому Криму була успішною операцією Збройних сил України, внаслідок якої було знищено чимало вартісної ворожої техніки. В ГУР 18 квітня назвали результати спецоперації "успішним врожаєм".

Раніше повідомлялося після ударів по військовому аеродрому в Джанкої в окупованому Криму росіяни вирішили перемістити свої літаки та гелікоптери на аеродром в Кіровське в східній частині півострова.

Президент України Володимир Зеленский подякував Головнокомандувачу ЗСУ Олександру Сирському за організацію операції, під час якої українські сили атакували військовий аеродром в Криму.