Создали особые условия: Рада решила вопрос допуска журналистов на сессии

Для представителей СМИ создали необходимые условия, в частности, оборудовали рабочие места, а также место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и тому подобное. Количество журналистов в здании ВР регламентировано.

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Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук подписал Распоряжение о допуске журналистов в Верховную Раду Украины в условиях действия военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

7 мая председатель ВР Руслан Стефанчук и руководитель аппарата правительства Вячеслав Штучный встретились с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре Верховной Рады Украины, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

Теперь СМИ получили возможность освещать деятельность ВР непосредственно в помещении. Распоряжением Руслана Стефанчука утверждено Положение "Об аккредитации медиа при Верховной Раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Отмечается, что для представителей СМИ создали необходимые условия, в частности, оборудовали рабочие места, а также место для брифинга, записи интервью, трансляции заседаний и тому подобное. Также представителям медиа показали самое простое укрытие здания парламента, куда они будут обязаны спускаться во время воздушной тревоги.

Максимальное количество медийщиков в пресс-центре не будет превышать 30 человек.

Напомним, что 16 февраля председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что к работе в парламенте могут допустить около 30 журналистов. Он сообщил, что это станет возможным после решения всех вопросов безопасности и переаккредитации медийщиков.

24 апреля Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет о нарушении прав человека. В ведомстве отметили, что часть спикеров, которые критикуют власть попали в черный список правительственных новостных программ.