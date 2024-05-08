Створили особливі умови: Рада вирішила питання допуску журналістів на сесії

Для представників ЗМІ створили необхідні умови, зокрема, обладнали робочі місця, а також місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо. Кількість журналістів у будівлі ВР регламентована.

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Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук підписав Розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради України в умовах дії воєнного стану. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

7 травня голова ВР Руслан Стефанчук та керівник апарату уряду В'ячеслав Штучний зустрілися з журналістами та поінформували їх про особливості роботи медіа у пресцентрі Верховної Ради України, зокрема, щодо дій під час оголошення повітряної тривоги.

Тепер ЗМІ отримали можливість висвітлювати діяльність ВР безпосередньо у приміщенні. Розпорядженням Руслана Стефанчука затверджено Положення "Про акредитацію медіа при Верховній Раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні".

Зазначається, що для представників ЗМІ створили необхідні умови, зокрема, обладнали робочі місця, а також місце для брифінгу, запису інтервʼю, трансляції засідань тощо. Також представникам медіа показали найпростіше укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги.

Максимальна кількість медійників у пресцентрі не перевищуватиме 30 осіб.

Нагадаємо, що 16 лютого голова комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що до роботи в парламенті можуть допустити близько 30 журналістів. Він повідомив, що це стане можливим після вирішення усіх безпекових питань і переакредитації медійників.

24 квітня Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" у звіт про порушення прав людини. У відомстві зауважили, що частина спікерів, які критикують владу потрапили до чорного списку урядових новинних програм.