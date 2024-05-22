Швеция утвердила $7 млрд для военной поддержки для Украины: что известно

Швеция предоставит Украине поддержку до 2026 года. Ежегодно Стокгольм будет выделять Киеву по 2,3 млрд долларов.

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Официальный Стокгольм намерен обеспечить долгосрочную поддержку Украины со стороны Швеции посредством трехлетней военной поддержки на общую сумму 75 миллиардов шведских крон, то есть примерно 6,9 млрд долларов США. Об этом сообщает правительство страны.

Отмечается, что с целью усиления шведской поддержки Украины правительство и политическая партия "Шведские демократы" соглашаются ввести рамочную программу военной поддержки Украины на 2024-2026 годы.

Швеция увеличит поддержку, и рамка составляет по 25 млрд шведских крон в год, — говорится в сообщении.

Военную помощь Украине могут предоставлять в форме бесплатной передачи оборонного оборудования, финансовых взносов и финансовой поддержки на закупку оборонного оборудования.

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Также отмечается, что данная программа может обременить государственные финансы на несколько лет даже после 2026 года.

"После вторжения России в Украину ситуация с безопасностью в Европе является самой серьезной со времен Второй мировой войны. Это означает, что перевооружение внутри страны должно продолжаться одновременно с поддержкой Украины", — говорится в сообщении правительства.

В то же время подчеркивается, что поддержка Украины будет осуществляться таким образом, чтобы не подорвать развитие оборонного потенциала Швеции и не повредить другим реформам.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден считает, что Владимир Путин хочет захватить шведский остров Готланд, который имеет стратегическое значение для Балтийского моря.