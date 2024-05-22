Швеція затвердила $7 млрд для військової підтримки для України: що відомо

Швеція надасть Україні підтримку до 2026 року. Щорічно Стокгольм виділятиме Києву по 2,3 млрд доларів.

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Офіційний Стокгольм має намір забезпечити довгострокову підтримку України з боку Швеції за допомогою трирічної військової підтримки на загальну суму 75 мільярдів шведських крон, тобто приблизно 6,9 млрд доларів США. Про це повідомляє уряд країни.

Зазначається, що з метою посилення шведської підтримки України уряд і політична партія "Шведські демократи" погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024–2026 роки.

Швеція збільшить підтримку, і рамка становить по 25 млрд шведських крон на рік, — йдеться в повідомленні.

Військову допомогу Україні можуть надавати у формі безоплатного передання оборонного обладнання, фінансових внесків і фінансової підтримки на закупівлю оборонного обладнання.

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Також зазначається, що ця програма може обтяжити державні фінанси на кілька років навіть після 2026 року.

"Після вторгнення Росії в Україну ситуація з безпекою в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни. Це означає, що переозброєння всередині країни має тривати одночасно з підтримкою України", — йдеться в повідомленні уряду.

Водночас підкреслюється, що підтримка України здійснюватиметься в такий спосіб, щоб не підірвати розвиток оборонного потенціалу Швеції та не зашкодити іншим реформам.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден вважає, що Володимир Путін хоче захопити шведський острів Готланд, який має стратегічне значення для Балтійського моря.