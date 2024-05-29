Принес карту и показал наочно: Макрон поддержал право Украины бить по военных целях в РФ (видео)

По словам президента Франции, российские оккупанты запускают ракеты в сторону украинских городов и сел с территории РФ.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал право Украины наносить удары по военным объектам на территории РФ. Свое мнение он высказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 28 мая.

Кроме того, французский лидер также принес карту, чтобы показать, как близко находятся украинские города, атакуемые российскими войсками, к границе РФ.

"Мы должны позволить им (Украине, – ред.) нейтрализовать военные базы, с которых запускаются ракеты", – заявил Макрон.

Он отметил, что российские оккупанты запускают ракеты в сторону украинских городов и сел с территории РФ. Правда Макрон не уточнил, идет ли речь об ударах оружием, которое передали для Сил обороны Украины западные союзники.

Отметим, что Олаф Шольц также предположил, что Украина может использовать западное, в частности немецкое, оружие для борьбы с целями в России, если они атакуют.

"Но мы не должны позволить Украине поражать другие цели в России, гражданские цели, конечно или другие военные цели", — сказал Макрон.

Эмманюэль Макрон об ударах по территории РФ

Напомним, Олаф Шольц заявил, что РФ ежемесячно теряет 24 тысячи солдат ради империалистической мании величия главы Кремля Владимира Путина. По мнению канцлера ФРГ, глава Кремля считает Украину и Беларусь частями России, поэтому нарушил принцип больше не перемещать границы, который существовал десятилетиями.