РФ ежемесячно теряет 24 тысячи солдат ради империалистической мании величия Путина, — Шольц

По мнению канцлера ФРГ, глава Кремля считает Украину и Беларусь частями России, поэтому нарушил принцип больше не перемещать границы, который существовал десятилетиями.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ВС РФ в Украине ежемесячно теряют в Украине 24 тысячи солдат и все это из-за мании величия российского президента Владимира Путина. Об этом пишет немецкое издание Нandelsblatt.

Немецкий канцлер отметил, что глава Кремля Владимир Путин готов жертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно. Все для империалистической мании величия со стороны российского президента", — сказал Шольц.

По его мнению, Путин рассматривает и Украину, и Беларусь как части России, и поэтому нарушил принцип, который существовал десятилетиями, больше не перемещать границы.

Шольц также заявил в публичном разговоре, что не хочет ослаблять правила применения оружия в войне в Украине.

Напомним, что на публичном мероприятии в Берлине 26 мая немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в войне в Украине.

Шольц и ранее выступал против применения украинскими войсками западного оружия против России. Канцлер говорил, что стремится предотвратить переход локальной войны в мировую.