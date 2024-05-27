РФ щомісяця втрачає 24 тисячі солдатів заради імперіалістичної манії величі Путіна, — Шольц

На думку канцлера ФРН, очільник Кремля вважає Україну та Білорусь частинами Росії, тому порушив принцип більше не переміщувати кордони, який існував десятиліттями.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЗС РФ в Україні щомісячно втрачають в Україні 24 тисячі солдатів і все це через манію величі російського президента Володимира Путіна. Про це пише німецьке видання Нandelsblatt.

Німецький канцлер зазначив, що глава Кремля Володимир Путін готовий жертвувати великою кількістю своїх військових у розв’язаній ним загарбницькій війні.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все для імперіалістичної манії величі з боку російського президента", — сказав Шольц.

На його думку, Путін розглядає і Україну, і Білорусь як частини Росії, і тому порушив принцип, який існував десятиліттями, більше не переміщувати кордони.

Шольц також заявив у публічній розмові, що не хоче послаблювати правила застосування зброї у війні в Україні.

Нагадаємо, що на публічному заході в Берліні 26 травня німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що не бачить причин для розширення зони застосування західної зброї у війні в Україні.

Шольц і раніше виступав проти застосування українськими військами західної зброї проти Росії. Канцлер говорив, що прагне запобігти переходу локальної війни у світову.