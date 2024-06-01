"Никто не может стоять выше закона": Байден прокомментировал вердикт о виновности Трампа

По словам президента США, у Трампа были все возможности защищаться. Теперь же у него есть возможность оспорить решение присяжных о своей виновности.

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Президент США Джо Байден отреагировал на вердикт присяжных о виновности бывшего американского лидера Дональда Трампа. По его словам, политик-республиканец ведет себя безответственно и безрассудно, а также подрывает доверие к американской судебной системе. Об этом пишет BBC.

"Американский принцип, что никто не может стоять выше закона, был подтвержден", — сказал Байден.

Он отметил, что у Трампа были все возможности защищаться. Теперь же у него есть возможность оспорить решение присяжных о своей виновности.

"Так работает американская система правосудия. А вот говорить, что система подтасована, потому что кому-то не нравится вердикт, это безрассудно, это опасно, это безответственно", — сказал Байден.

По словам журналистов, предвыборный штаб Байдена после объявления вердикта Трампу выпустил заявление, в котором говорилось, что закон один для всех.

Ранее сообщалось, что суд признал бывшего президента США виновным по 34 пунктам обвинения. По словам журналистов, Дональд Трамп все равно сможет баллотироваться в президенты США во время выборов, которые состоятся уже в ноябре этого года.

Позже стало известно, Трамп подаст апелляцию на обвинительный приговор по делу о финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Политик заверил, что не сделал ничего противозаконного, а обвинения назвал сфальсифицированными. Бывший американский президент раскритиковал весь судебный процесс, который, по его словам, возглавлял судья, "который выглядит как ангел, но на самом деле он дьявол".