"Ніхто не може стояти вище за закон": Байден прокоментував вердикт про винуватість Трампа

За словами президента США, у Трампа були всі можливості захищатися. Тепер же у нього є можливість оскаржити рішення присяжних про свою винуватість.

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Президент США Джо Байден відреагував на вердикт присяжних про винуватість колишнього американського лідера Дональда Трампа. За його словами, політик-республіканець поводиться безвідповідально і нерозважливо, а також підриває довіру до американської судової системи. Про це пише BBC.

"Американський принцип, що ніхто не може стояти вище за закон, було підтверджено", — сказав Байден.

Він зазначив, що у Трампа були всі можливості захищатися. Тепер же в нього є можливість оскаржити рішення присяжних про свою винуватість.

"Так працює американська система правосуддя. А ось говорити, що система підтасована, тому що комусь не подобається вердикт, це нерозважливо, це небезпечно, це безвідповідально", — сказав Байден.

За словами журналістів, передвиборчий штаб Байдена після оголошення вердикту Трампу випустив заяву, в якій йшлося, що закон один для всіх.

Раніше повідомлялося, що суд визнав колишнього президента США винним за 34 пунктами обвинувачення. За словами журналістів, Дональд Трамп все одно зможе балотуватися в президенти США під час виборів, які відбудуться вже в листопаді цього року.

Пізніше стало відомо, Трамп подасть апеляцію на обвинувальний вирок у справі про фінансові махінації під час виплат порноактрисі Стормі Деніелс. Політик запевнив, що не зробив нічого протизаконного, а звинувачення назвав сфальсифікованими. Колишній американський президент розкритикував увесь судовий процес, який, за його словами, очолював суддя, "який має вигляд ангела, але насправді він диявол".