Трампа визнали винним по 34 пунктах: той заявив, що всі в небезпеці (відео)

Колишній американський президент розкритикував весь судовий процес, який, за його словами, очолював суддя, "який виглядає як ангел, але насправді він диявол".

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45-й президент США Дональд Трамп подасть апеляцію на обвинувальний вирок у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Політик запевнив, що не зробив нічого протизаконного, а звинувачення назвав сфальсифікованими. Ці заяви прозвучали на пресконференції Трампа у нью-йоркському готелі Trump Tower у п'ятницю, 31 травня.

Свій виступ американський політик розпочав із критики судового процесу, який, на його думку, був несправедливим. Трамп вважає, що всі американці у небезпеці.

"Якщо вони зробили це зі мною, вони зможуть це зробити і з вами. Це погані люди. У багатьох випадках, я вважаю, що це хворі люди", — заявив він.

Трамп розкритикував суддю Хуана Мерчана, назвавши його "тираном", який "не давав нам говорити". Йдеться про судову заборону на розповсюдження інформації про інших учасників процесу.

"Ви бачили, що сталося з деякими свідками, які були на нашій стороні. Вони були буквально розіп'яті цим чоловіком, який виглядає як ангел, але насправді він диявол. … Це був несправедливий суд", — вважає колишній президент США.

Нагадаємо, 31 травня суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у підробці ділових документів напередодні президентських виборів 2016 року з метою приховати виплати актрисі фільмів для дорослих.

СNN вважає малоймовірним тюремне ув'язнення Трампа. Суддя Хуан Мерчан призначив дату винесення вироку Трампу на 11 липня. Згідно з Конституцією США, Трамп все одно зможе брати участь у виборах США, які відбудуться 5 листопада 2024 року.