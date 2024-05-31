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Трампа визнали винним по 34 пунктах: той заявив, що всі в небезпеці (відео)

Дональд Трамп, експрезидент США
Дональд Трамп заявив, що оскаржить вирок

Колишній американський президент розкритикував весь судовий процес, який, за його словами, очолював суддя, "який виглядає як ангел, але насправді він диявол".

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45-й президент США Дональд Трамп подасть апеляцію на обвинувальний вирок у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс. Політик запевнив, що не зробив нічого протизаконного, а звинувачення назвав сфальсифікованими. Ці заяви прозвучали на пресконференції Трампа у нью-йоркському готелі Trump Tower у п'ятницю, 31 травня.

Свій виступ американський політик розпочав із критики судового процесу, який, на його думку, був несправедливим. Трамп вважає, що всі американці у небезпеці.

"Якщо вони зробили це зі мною, вони зможуть це зробити і з вами. Це погані люди. У багатьох випадках, я вважаю, що це хворі люди", — заявив він.

Трамп розкритикував суддю Хуана Мерчана, назвавши його "тираном", який "не давав нам говорити". Йдеться про судову заборону на розповсюдження інформації про інших учасників процесу.

"Ви бачили, що сталося з деякими свідками, які були на нашій стороні. Вони були буквально розіп'яті цим чоловіком, який виглядає як ангел, але насправді він диявол. … Це був несправедливий суд", — вважає колишній президент США.

Нагадаємо, 31 травня суд присяжних визнав експрезидента США Дональда Трампа винним за всіма 34 пунктами обвинувачення у підробці ділових документів напередодні президентських виборів 2016 року з метою приховати виплати актрисі фільмів для дорослих.

СNN вважає малоймовірним тюремне ув'язнення Трампа. Суддя Хуан Мерчан призначив дату винесення вироку Трампу на 11 липня. Згідно з Конституцією США, Трамп все одно зможе брати участь у виборах США, які відбудуться 5 листопада 2024 року.